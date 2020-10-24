В Роспотребнадзоре подтвердили, что матч «Спартак» — «Ростов» пройдёт с болельщиками

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Управление Роспотребнадзора по Москве подтвердило, что матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Ростов» пройдёт на «Открытие Арене» со зрителями.
В Роспотребнадзоре подтвердили, что матч «Спартак» — «Ростов» пройдёт с болельщиками
  • © Официальный сайт «Спартака»

«Предписание предусматривало проведение матча 13-го тура РПЛ между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Ростов», а также последующих футбольных матчей на стадионе без участия зрителей до особого распоряжения. Руководство «Спартака» обратилось с просьбой внести изменения в предписание в части проведения матча с ограниченным количеством зрителей. «Спартак» (Москва) принимает на себя обязательства об обеспечении и выполнении санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19, при проведении указанного матча, а именно о сокращении количества ранее заявленных зрителей с 15 500 (34, 4% от общей вместимости трибун) до 2730 (6% от общей вместимости», — гласит заявление Роспотребнадзора

Ранее Газизов заявил, что матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» состоится в Москве при зрителях.

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