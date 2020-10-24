Бояринцев считает, что матч с «Краснодаром» может помочь Кокорину закрепиться в составе «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром».
Бояринцев считает, что матч с «Краснодаром» может помочь Кокорину закрепиться в составе «Спартака»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Это центральный матч тура, несмотря на потери в атаке у одной и другой команды. Мы имеем в виду Соболева и Понсе, а также Вандерсона и Ари. Это хороший шанс для Кокорина зацепиться за место в основном составе. Ему нужно время почувствовать уверенность. Если он появится в составе против «Краснодара», то должен по максимуму использовать этот шанс», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдёт 24 октября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Гаджиев рассказал о мотивации Кокорина, шансах «Спартака» на титул и потерях «Краснодара».

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