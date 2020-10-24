«Газпром Арена» получила компенсацию за перенос ЧЕ-2020

Генеральный директор стадиона «Газпром Арена» Владимир Литвинов сообщил о получении компенсации от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за перенос Евро-2020 на 2021 год.

«Мы получили от УЕФА ожидаемые 20 млн рублей компенсации. Единственное, пока не знаем, как будут проводиться матчи. В УЕФА сейчас разрабатывают различные сценарии проведения мероприятий в зависимости от прогнозов по ситуации с коронавирусом. Того же ждут и от каждого города до конца этого года. В феврале всё рассмотрят, а в начале марта примут решение. Видимо, будут обсуждать допустимое количество зрителей, меры безопасности, формат проведения турнира», — сказал Литвинов «Чемпионату».

Матчи Евро-2020 были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.