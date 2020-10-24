Хет-трик Бэмфорда принёс «Лидсу» победу над «Астон Виллой» в АПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Победу «Лидсу» принесли три гола Патрика Бэмфорда, забившего на 55-й, 67-й и 74-й минутах.
Для «Астон Виллы» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. Команда из Бирмингема, пропустившая первый тур, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс», набрав десять очков, поднялся на третье место.
Ранее стало известно, что Петер Чех вошёл в заявку «Челси» на матчи АПЛ.