Хет-трик Бэмфорда принёс «Лидсу» победу над «Астон Виллой» в АПЛ

Короткая ссылка
«Лидс Юнайтед» одержал разгромную победу над бирмингемской «Астон Виллой» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Хет-трик Бэмфорда принёс «Лидсу» победу над «Астон Виллой» в АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «Лидсу» принесли три гола Патрика Бэмфорда, забившего на 55-й, 67-й и 74-й минутах.

Для «Астон Виллы» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. Команда из Бирмингема, пропустившая первый тур, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс», набрав десять очков, поднялся на третье место.

Ранее стало известно, что Петер Чех вошёл в заявку «Челси» на матчи АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить