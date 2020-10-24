Гаджиев назвал причины регресса в игре Сулейманова

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Известный тренер Гаджи Гаджиев назвал причины регресса в игре полузащитника «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманова.
Гаджиев назвал причины регресса в игре Сулейманова
  • globallookpress.com

«Всё-таки нынешний год получился для футболистов очень непростым из-за пандемии коронавируса. А Сулейманов сам переболел COVID-19. Это не могло на него не повлиять. Плюс, он молодой игрок, и с его стороны могла произойти некая переоценка собственной значимости. Но не могу данный фактор назвать главной причиной. Я бы сказал иначе: сезон на сезон не приходится, и колебания в состоянии футболистов абсолютно нормальны», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Гаджиев отметил, что Сафонов практически готов к игре за сборную России.

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