Гаджиев назвал причины регресса в игре Сулейманова

Известный тренер Гаджи Гаджиев назвал причины регресса в игре полузащитника «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманова.

«Всё-таки нынешний год получился для футболистов очень непростым из-за пандемии коронавируса. А Сулейманов сам переболел COVID-19. Это не могло на него не повлиять. Плюс, он молодой игрок, и с его стороны могла произойти некая переоценка собственной значимости. Но не могу данный фактор назвать главной причиной. Я бы сказал иначе: сезон на сезон не приходится, и колебания в состоянии футболистов абсолютно нормальны», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Гаджиев отметил, что Сафонов практически готов к игре за сборную России.