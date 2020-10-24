Гаджиев: «Краснодар» может одержать победу над «Спартаком»

Известный тренер Гаджи Гаджиев в преддверии матча 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» заявил, что южане могут одержать победу, несмотря на кадровые проблемы.

«Да, с ротацией у Мусаева возникли проблемы, но те игроки, которые у него есть на данный момент, конкурентоспособны на уровне любого клуба РПЛ. Тем более «Краснодар» сыграет дома. Пусть «Спартак» лидирует наряду с «Зенитом», это не говорит о том, что у южан нет шансов. Больше скажу, если они не будут совершать ляпов в обороне, то могут и одержать победу над красно-белыми», — отметил Гаджиев в интервью RT.

Ранее РПЛ отреагировала на нападение на арбитра матча молодёжных команд «Ахмата» и «Спартака».