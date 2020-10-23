СМИ: В Дагестане был убит бывший боец ММА

Бывший боец смешанных единоборств (ММА) Шамиль Абдулмуслимов был убит в Хасавюрте.

Как сообщает Интерфакс, СК Дагестана возбудил уголовное дело по факту убийства 35-летнего мужчины. По данным источника в правоохранительных органах, убит Абдулмуслимов.

Отмечается, что по горячим следам были задержаны двое подозреваемых — местные жители 24 и 53 лет.

Также сообщается, что конфликт между убитым и задержанными произошёл из-за участка земли и расположенного на нём дома.

За свою спортивную карьеру Абдулмуслимов провёл 15 поединков в MMA, одержал 11 побед и потерпел четыре поражения. Его последний поединок состоялся в 2013 году. Тогда он уступил бразильцу Чарльзу Андраде на турнире Tech Krep FC 1 Southern Front.

Ранее сообщалось, что в Дагестане хотят провести футбольный турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова.