СМИ: В Дагестане был убит бывший боец ММА

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Бывший боец смешанных единоборств (ММА) Шамиль Абдулмуслимов был убит в Хасавюрте.
СМИ: В Дагестане был убит бывший боец ММА
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс, СК Дагестана возбудил уголовное дело по факту убийства 35-летнего мужчины. По данным источника в правоохранительных органах, убит Абдулмуслимов.

Отмечается, что по горячим следам были задержаны двое подозреваемых — местные жители 24 и 53 лет.

Также сообщается, что конфликт между убитым и задержанными произошёл из-за участка земли и расположенного на нём дома.

За свою спортивную карьеру Абдулмуслимов провёл 15 поединков в MMA, одержал 11 побед и потерпел четыре поражения. Его последний поединок состоялся в 2013 году. Тогда он уступил бразильцу Чарльзу Андраде на турнире Tech Krep FC 1 Southern Front.

Ранее сообщалось, что в Дагестане хотят провести футбольный турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

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