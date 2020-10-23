Гэтжи — о бое с Нурмагомедовым: я готов умереть

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи заявил, что не намерен сдаваться от удушающих приёмов чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я не буду сдаваться, если будет удушающий приём. Уснуть не страшно. Но если мне будет суждено умереть, пусть так и будет. Я готов», — цитирует Гэтжи ТАСС.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Гэтжи пообещал показать максимальную агрессию в бою с Нурмагомедовым.