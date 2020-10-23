Джикия пожелал Нурмагомедову удачи в бою с Гэтжи

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Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия обратился к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову перед поединком с американцем Джастином Гэтжи.
Джикия пожелал Нурмагомедову удачи в бою с Гэтжи
  • Георгий Джикия
  • РИА Новости

«Хабиб, я, как никто другой, знаю, каково это — скидывать много килограммов. Потому хочу пожелать тебе терпения, удачи, конечно же, победы, и пусть всё будет так, как ты задумал. Потому что это твоё время», — сказал Джикия на видео в сториз в Instagram.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов сделал вес перед боем с Гэтжи.

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