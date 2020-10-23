Нурмагомедов сделал вес перед боем с Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сделал вес перед поединком с американцем Джастином Гэтжи.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Российский спортсмен показал вес 155 фунтов (70,3068 кг) при допустимых показателях 146—155 фунтов в лёгкой весовой категории. У Гэтжи такой же результат.

По информации источников, Нурмагомедов согнал 8,5 кг за шесть дней.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Александр Шлеменко заявил, что бой Нурмагомедов — Гэтжи продлится все пять раундов.