Шлеменко считает, что бой Нурмагомедов — Гэтжи продлится все пять раундов

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Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи.
Шлеменко считает, что бой Нурмагомедов — Гэтжи продлится все пять раундов
  • Reuters

«Я считаю, что мы увидим победу Хабиба, но не досрочную. Считаю, что Гэтжи довольно хорошо готов. У него было время подготовиться так, чтобы не дать себя «удосрочить». При этом я не верю, что Гэтжи может выиграть у Хабиба. Хотя я могу ошибаться. Нельзя забывать, что у панчера есть шанс. Считаю, что пять раундов заберёт Хабиб и выиграет решением судей. Именно контролем, добиваниями, попытками сделать приём, ну и работой в борьбе», — заявил Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Марлон Мораес высказал мнение, что Гэтжи справится с тейкдаунами Нурмагомедова.

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