Нурмагомедов: во мне ещё горит огонь соперничества

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей мотивации к продолжению выступлений в смешанных единоборствах.

«Человек постепенно растрачивает свой психологический ресурс и больше не может найти мотивацию. Во мне ещё горит огонь соперничества, я хочу конкурировать, соревноваться с ведущими бойцами мира, доказывать, что на данный момент являюсь лучшим. Кроме того, необходимо себя подпитывать, потому что ты постоянно отдаёшь часть энергии, восполнить которую бывает непросто. Но всё в голове. Если позволишь себе расслабиться, то мозг не даст команду телу, организму. А тело может всё выдержать. Уйду, как только почувствую, что пора», — рассказал Нурмагомедов в интервью UFC Russia.

В послужном списке 32-летнего бойца 28 побед и ни одного поражения за профессиональную карьеру в ММА.

Его следующий бой состоится 24 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Соперником Нурмагомедова станет временный чемпион в лёгком весе американец Джастин Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов хочет уйти из спорта в ранге непобеждённого чемпиона UFC.