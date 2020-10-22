Мартин выиграл третий этап «Вуэльты», Власов — пятый

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Ирландец Дэниел Мартин, выступающий за Israel Start-Up Nation, одержал победу на третьем этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».
Мартин выиграл третий этап «Вуэльты», Власов — пятый
  • Reuters

Мартин преодолел дистанцию 166,1 км за 4 часа 27 минут 49 секунд.

 

Второе место занял словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Тройку призёров этапа замкнул колумбиец Ричард Карапас, выступающий за Ineos. 

Россиянин Александр Власов из Astana Pro Team финишировал пятым, уступив победителю 7 секунд. 

Лидером генеральной классификации является Роглич. Он опережает идущего вторым Мартина на 7 секунд. Тройку лидеров с отставанием в 10 секунд замыкает Карапас.

Власов с отставанием в 5 минут 42 секунды — 23-й.

Ранее сообщалось, что Марк Солер выиграл второй этап «Вуэльты».

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