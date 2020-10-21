Солер выиграл второй этап «Вуэльты»
- Reuters
Солер преодолел дистанцию 151,6 км за 3 часа 47 минут 4 секунды.
Второе место занял словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Тройку призёров этапа замкнул ирландец Дэниел Мартин, выступающий за Israel Start-Up Nation.
Россиянин Александр Власов из Astana Pro Team финишировал 16-м.
Лидером генеральной классификации является Роглич. Он опережает идущего вторым Мартина на девять секунд. Тройку лидеров с отставанием в 11 секунд замыкает колумбийский гонщик Ineos Ричард Карапас.
Власов с отставанием в 5 минут 29 секунд — 24-й.
Ранее сообщалось, что Роглич выиграл первый этап «Вуэльты».