Солер выиграл второй этап «Вуэльты»

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Испанец Марк Солер, выступающий за Movistar, одержал победу на втором этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».
Солер выиграл второй этап «Вуэльты»
  • Reuters

Солер преодолел дистанцию 151,6 км за 3 часа 47 минут 4 секунды.

Второе место занял словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Тройку призёров этапа замкнул ирландец Дэниел Мартин, выступающий за Israel Start-Up Nation.

Россиянин Александр Власов из Astana Pro Team финишировал 16-м.

Лидером генеральной классификации является Роглич. Он опережает идущего вторым Мартина на девять секунд. Тройку лидеров с отставанием в 11 секунд замыкает колумбийский гонщик Ineos Ричард Карапас.

Власов с отставанием в 5 минут 29 секунд — 24-й.

Ранее сообщалось, что Роглич выиграл первый этап «Вуэльты».

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