Футбольный тренер Марчелло Липпи завершил карьеру

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Бывший главный тренер сборной Италии по футболу и туринского «Ювентуса» Марчелло Липпи объявил о завершении тренерской карьеры.
Футбольный тренер Марчелло Липпи завершил карьеру
  • Reuters

«Я точно завершил тренерскую карьеру, этого достаточно. Может быть, я смогу быть полезен в других ролях, но пока что — перерыв до весны», — приводит слова 72-летнего Липпи Goal.

Последним местом работы итальянского специалиста была сборная Китая. В 2006 году под руководством Липпи сборная Италии в четвёртый и на данный момент в последний раз в своей истории выиграла чемпионат мира, а туринский «Ювентус» при нём в 1996 году во второй раз в своей истории и также в последний на данный момент стал победителем Лиги чемпионов. Большую часть карьеры Липпи работал в Италии.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу стал самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов.

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