Луческу стал самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов
- Reuters
Знаковой для румынского специалиста стала домашняя игра первого тура группового этапа с туринским «Ювентусом».
Возраст Луческу на день игры составил 75 лет и 84 дня.
Предыдущим рекордсменом турнира был немец Юпп Хайнкес, который вывел мюнхенскую «Баварию» на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 с мадридским «Реалом» в возрасте 72 лет и 357 дней.
Ранее Михаил Боярский высказал мнение, что «Зенит» и «Краснодар» не выйдут из группы в плей-офф ЛЧ.