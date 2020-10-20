Луческу стал самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу, ныне возглавляющий киевское «Динамо», стал самым возрастным специалистом, команда которого вышла на матч Лиги чемпионов.
Луческу стал самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов
  • Reuters

Знаковой для румынского специалиста стала домашняя игра первого тура группового этапа с туринским «Ювентусом».

Возраст Луческу на день игры составил 75 лет и 84 дня.

Предыдущим рекордсменом турнира был немец Юпп Хайнкес, который вывел мюнхенскую «Баварию» на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 с мадридским «Реалом» в возрасте 72 лет и 357 дней.

Ранее Михаил Боярский высказал мнение, что «Зенит» и «Краснодар» не выйдут из группы в плей-офф ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить