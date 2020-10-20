Луческу стал самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу, ныне возглавляющий киевское «Динамо», стал самым возрастным специалистом, команда которого вышла на матч Лиги чемпионов.

Знаковой для румынского специалиста стала домашняя игра первого тура группового этапа с туринским «Ювентусом».

Возраст Луческу на день игры составил 75 лет и 84 дня.

Предыдущим рекордсменом турнира был немец Юпп Хайнкес, который вывел мюнхенскую «Баварию» на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 с мадридским «Реалом» в возрасте 72 лет и 357 дней.

Ранее Михаил Боярский высказал мнение, что «Зенит» и «Краснодар» не выйдут из группы в плей-офф ЛЧ.