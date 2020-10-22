Всемирный саммит «СпортАккорд» 2021 года пройдёт в Екатеринбурге
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Мероприятие, участниками которого, как ожидается, станут порядка 2500 представителей международных спортивных федераций и делегаты Международного олимпийского комитета (МОК), пройдёт с 23 по 28 мая 2021 года.
Темами саммита станут спортивное право и борьба с коррупцией, финансы и инвестиции, заявочная работа и организация спортивных событий, новые стратегии в области СМИ и работы с болельщиками, а также здоровье спортсменов.
Главным событием саммита станет генеральная ассамблея, в которой должен принять участие Томас Бах.
Отмечается, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность посещения саммита в Екатеринбурге.
Всемирный саммит бизнеса и спорта «СпортАккорд» проходит ежегодно в разных странах начиная с 2003 года. Россия дважды принимала саммит: 2013-м он прошёл в Санкт-Петербурге, а в 2015 году — в Сочи.
Ранее сообщалось, что Минспорт России подготовил проект закона, который направлен на гармонизацию законодательства в сфере спорта и образования.