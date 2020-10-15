Минспорт подготовил проект закона, который направлен на гармонизацию законодательства в сфере спорта и образования

Министерство спорта России подготовило проект закона о внесении изменений в законы «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации», направленного на гармонизацию законодательства в сфере спорта и образования.

«Минспорт предлагает наделить тренеров, которые реализуют программу спортивной подготовки, статусом педагогических работников для повышения уровня их социальных гарантий. Законопроект направлен на создание условий для всестороннего развития детей, их воспитания, совершенствования спортивного мастерства в организациях детско-юношеского спорта вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Данный законопроект разработан в соответствии с поручениями президента страны, а также с учётом итогов заседания совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось 6 октября», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее сообщалось, что Матыцин выступил за вакцинацию спортсменов от коронавируса.