СМИ: Роналду сыграет с «Барселоной», если сдаст отрицательный тест на коронавирус за сутки до матча
- Reuters
Как сообщает AS, тот факт, что у Роналду нет никаких симптомов и ни разу не фиксировалась повышенная температура, позволит ему сыграть в с Барселоной, если он сдаст отрицательный тест за 24 часа до начала матча.
Матч «Ювентус» — «Барселона» пройдёт 28 октября на стадионе «Альянц» в Турине. Начало встречи — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Роналду повторно сдал положительный тест на коронавирус.