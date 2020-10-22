СМИ: Роналду сыграет с «Барселоной», если сдаст отрицательный тест на коронавирус за сутки до матча

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сможет принять участие в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной», если за сутки до начала матча его тест на коронавирусную инфекцию даст отрицательный результат.

Как сообщает AS, тот факт, что у Роналду нет никаких симптомов и ни разу не фиксировалась повышенная температура, позволит ему сыграть в с Барселоной, если он сдаст отрицательный тест за 24 часа до начала матча.

Матч «Ювентус» — «Барселона» пройдёт 28 октября на стадионе «Альянц» в Турине. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Роналду повторно сдал положительный тест на коронавирус.