Конте не увидел проблемы в домашней ничьей «Интера» с мёнхенгладбахской «Боруссией»

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Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал исход матча с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).
Конте не увидел проблемы в домашней ничьей «Интера» с мёнхенгладбахской «Боруссией»
  • © REUTERS/Luca Bruno

Хозяева ушли от поражения на 90-й минуте. Дубль в их составе оформил Ромелу Лукаку.

«Мы хорошо сыграли против команды с большим потенциалом, которая обладает как техническими качествами, так и физической подготовкой. Даже не сомневаюсь, что мы можем улучшить некоторые аспекты. Будем работать над их устранением. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы делать на поле всё возможное», — цитирует Конте Football Italia.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал гол Алексея Миранчука.

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