Гасперини отметил важность первого гола Миранчука за «Аталанту»

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал гол Алексея Миранчука в его дебютном матче за команду.
Гасперини отметил важность первого гола Миранчука за «Аталанту»
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Российский легионер вышел на поле на 80-й минуте матча с «Митьюлландом», а уже на 88-й отправил в ворота датчан красивый мяч (4:0).

«Миранчук провёл прекрасный гол. Очень хорошо, что он сделал почин, впервые отличился. Я также хочу подчеркнуть, что мы хорошо действовали в защите», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Наставник также высказался о ситуации с травмированными в команде.

«Миранчук отсутствовал целый месяц, он ещё не прошёл с нами полный тренировочный лагерь. Йосип Иличич поправился, теперь надеемся на возвращение Руслана Малиновского и Сэма Ламмерса», — констатировал специалист.

Ранее сообщалось, что дебютный гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Митьюлланд» в матче ЛЧ.

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