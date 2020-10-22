Гасперини отметил важность первого гола Миранчука за «Аталанту»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал гол Алексея Миранчука в его дебютном матче за команду.

Российский легионер вышел на поле на 80-й минуте матча с «Митьюлландом», а уже на 88-й отправил в ворота датчан красивый мяч (4:0).

«Миранчук провёл прекрасный гол. Очень хорошо, что он сделал почин, впервые отличился. Я также хочу подчеркнуть, что мы хорошо действовали в защите», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Наставник также высказался о ситуации с травмированными в команде.

«Миранчук отсутствовал целый месяц, он ещё не прошёл с нами полный тренировочный лагерь. Йосип Иличич поправился, теперь надеемся на возвращение Руслана Малиновского и Сэма Ламмерса», — констатировал специалист.

Ранее сообщалось, что дебютный гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Митьюлланд» в матче ЛЧ.