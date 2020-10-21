Дебютный гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Митьюлланд» в матче ЛЧ

Короткая ссылка
Итальянская «Аталанта» одержала победу над датским клубом «Митьюлланд» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Дебютный гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Митьюлланд» в матче ЛЧ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Хернинге, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу «Аталанте» принесли голы Дувана Сапаты, Алехандро Гомеса, Луиса Мурьеля и Алексея Миранчука, вышедшего на поле на 81-й минуте и забившего на 89-й. Российский хавбек пропустил старт сезона из-за травмы и впервые вышел на поле в составе клуба из Бергамо.

Во втором туре «Аталанта» на своём поле примет амстердамский «Аякс», а «Митьюлланд» на выезде сыграет с английским «Ливерпулем».

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» в Мадриде обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить