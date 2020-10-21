Дебютный гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Митьюлланд» в матче ЛЧ

Итальянская «Аталанта» одержала победу над датским клубом «Митьюлланд» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Хернинге, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу «Аталанте» принесли голы Дувана Сапаты, Алехандро Гомеса, Луиса Мурьеля и Алексея Миранчука, вышедшего на поле на 81-й минуте и забившего на 89-й. Российский хавбек пропустил старт сезона из-за травмы и впервые вышел на поле в составе клуба из Бергамо.

Во втором туре «Аталанта» на своём поле примет амстердамский «Аякс», а «Митьюлланд» на выезде сыграет с английским «Ливерпулем».

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» в Мадриде обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов.