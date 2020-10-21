«Шахтёр» в Мадриде обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов

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Донецкий «Шахтёр» одержал победу над мадридским «Реалом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Шахтёр» в Мадриде обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Шахтёру» принесли голы Тете и Манора Соломона, отличившихся на 29-й и 42-й минутах, а также автогол Рафаэля Варана на 33-й минуте.

«Реал» ответил голами Луки Модрича и Винисиуса Жуниора на 54-й и 59-й минутах соответственно.

Уже в компенсированное ко второму тайму время Федерико Вальверде поразил ворота «Шахтёра», однако арбитр встречи Срджан Йованович, воспользовавшись VAR, отменил гол.

Во втором туре «Шахтёр» на своём поле примет миланский «Интер», а «Реал» на выезде сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов.

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