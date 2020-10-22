Лукаку расстроился из-за ничьей с «Боруссией» и перечислил задачи «Интера»

Ромелу Лукаку выразил разочарование исходом матча «Интера» с мёнхенгладбахской «Боруссией» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Бельгийский форвард оформил дубль и помог команде Антонио Конте избежать поражения (2:2) на своём поле.

«Это не очень хороший результат. Мы должны быть сильнее в моральном плане, лучше действовать в защите и не делать так много ошибок. Мы также должны продолжать работать и верить в свои способности», — приводит слова Лукаку Football Italia.

Ранее сообщалось, что Конте не увидел проблемы в домашней ничьей «Интера» с мёнхенгладбахской «Боруссией».