Лукаку расстроился из-за ничьей с «Боруссией» и перечислил задачи «Интера»

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Ромелу Лукаку выразил разочарование исходом матча «Интера» с мёнхенгладбахской «Боруссией» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Лукаку расстроился из-за ничьей с «Боруссией» и перечислил задачи «Интера»
  • © REUTERS/Luca Bruno

Бельгийский форвард оформил дубль и помог команде Антонио Конте избежать поражения (2:2) на своём поле.

«Это не очень хороший результат. Мы должны быть сильнее в моральном плане, лучше действовать в защите и не делать так много ошибок. Мы также должны продолжать работать и верить в свои способности», — приводит слова Лукаку Football Italia.

Ранее сообщалось, что Конте не увидел проблемы в домашней ничьей «Интера» с мёнхенгладбахской «Боруссией».

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