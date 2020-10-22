«Манчестер Сити» обыграл «Порту» в Лиге чемпионов

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Английский «Манчестер Сити» одержал победу над португальским «Порту» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Манчестер Сити» обыграл «Порту» в Лиге чемпионов
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Порту» забил первым. Уже на 14-й минуте отличился Луис Диас.

Победу «Манчестер Сити» принесли голы Серхио Агуэро, реализовавшего пенальти на 21-й минуте, Илкая Гюндогана, забившего со штрафного на 65-й минуте, и Феррана Торреса, отличившегося на 73-й минуте.

Во втором туре «Сити» на выезде сыграет с французским «Марселем», а «Порту» на своём поле примет греческий «Олимпиакос».

Ранее сообщалось, что «Интер» ушёл от поражения в матче ЛЧ с «Боруссией» благодаря голу Лукаку на 90-й минуте.

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