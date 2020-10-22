«Интер» ушёл от поражения в матче ЛЧ с «Боруссией» благодаря голу Лукаку на 90-й минуте

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Миланский «Интер» и мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Интер» ушёл от поражения в матче ЛЧ с «Боруссией» благодаря голу Лукаку на 90-й минуте
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 2:2.

«Интер» забил первым. На 49-й минуте отличился Ромелу Лукаку.

«Боруссия» ответила голами Рами Бенсебаини, реализовавшего пенальти на 63-й минуте, и Йонаса Хофмана, забившего на 84-й минуте.

Уйти от поражение нерадзурри помог второй гол Лукаку, забившего на 90-й минуте.

Во втором туре «Интер» на выезде сыграет с украинским «Шахтёром», а «Боруссия» на своём поле примет мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что дубль Комана помог «Баварии» разгромить «Атлетико» в Лиге чемпионов.

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