Николич: не стоит много говорить о молодых

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал выступление Даниила Куликова и Дмитрия Рыбчинского в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом».
Николич: не стоит много говорить о молодых
  • РИА Новости

«Очень рано что-то говорить публично. Есть раздевалка, база, там им всё скажу отдельно. Если они хотят стать лидерами, то должны много работать. Их выход на поле — не подарок, они заслужили это право, но относиться надо спокойно. Не стоит много говорить о молодых. Это плохо сказывается на них — мы могли видеть на опыте некоторых российских футболистов ранее», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

22-летний Куликов вышел в стартовом составе «Локомотива», а 22-летний Рыбчинский вошёл в игру на 62-й минуте.

«Локомотив» и «Зальцбург» в Австрии сыграли вничью — 2:2.

Ранее Николич высказал мнение, что «Локомотив» очень хорошо играл до пропущенного от «Зальцбурга» мяча.

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