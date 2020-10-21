Николич: не стоит много говорить о молодых
- РИА Новости
«Очень рано что-то говорить публично. Есть раздевалка, база, там им всё скажу отдельно. Если они хотят стать лидерами, то должны много работать. Их выход на поле — не подарок, они заслужили это право, но относиться надо спокойно. Не стоит много говорить о молодых. Это плохо сказывается на них — мы могли видеть на опыте некоторых российских футболистов ранее», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».
22-летний Куликов вышел в стартовом составе «Локомотива», а 22-летний Рыбчинский вошёл в игру на 62-й минуте.
«Локомотив» и «Зальцбург» в Австрии сыграли вничью — 2:2.
Ранее Николич высказал мнение, что «Локомотив» очень хорошо играл до пропущенного от «Зальцбурга» мяча.