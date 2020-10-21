Дубль Шипачёва помог московскому «Динамо» победить минское «Динамо» в КХЛ

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Московское «Динамо» одержало победу над минскими одноклубниками в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Шипачёва помог московскому «Динамо» победить минское «Динамо» в КХЛ
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Динамо» принесли шайбы Артёма Волкова, Михаила Григорьева, Дмитрия Кагарлицкого и Вадима Шипачёва, оформившего дубль.

За минское «Динамо» забили Игорь Мартынов и Егор Шарангович.

В других матчах игрового дня «Куньлунь Ред Стар» победил «Металлург» (6:4),  «Северсталь» обыграла «Сочи» (2:0), а «Витязь» взял верх над «Салаватом Юлаевым» (4:3).

Ранее сообщалось, что «Барыс» проиграл «Йокериту» в КХЛ, упустив преимущество в четыре шайбы.

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