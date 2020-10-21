«Барыс» проиграл «Йокериту» в КХЛ, упустив преимущество в четыре шайбы

Казахстанский «Барыс» потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе «Барыса» забили Егор Петухов, Аркадий Шестаков, Якоб Лилья и Линус Виделль.

«Йокерит» перевёл игру в овертайм благодаря шайбам Петера Регина, оформившего дубль, Томми Кивистё и Микко Лехтонена.

В овертайме победу финской команде принесла шайба Давида Скленички.

Для «Барыса» это поражение стало первым после трёх побед подряд.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» обыграла «Трактор» и прервала шестиматчевую серию поражений в КХЛ.