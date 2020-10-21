«Барыс» проиграл «Йокериту» в КХЛ, упустив преимущество в четыре шайбы
- @Jokerit_RU
Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.
В составе «Барыса» забили Егор Петухов, Аркадий Шестаков, Якоб Лилья и Линус Виделль.
«Йокерит» перевёл игру в овертайм благодаря шайбам Петера Регина, оформившего дубль, Томми Кивистё и Микко Лехтонена.
В овертайме победу финской команде принесла шайба Давида Скленички.
Для «Барыса» это поражение стало первым после трёх побед подряд.
Ранее сообщалось, что «Сибирь» обыграла «Трактор» и прервала шестиматчевую серию поражений в КХЛ.