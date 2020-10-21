«Уфа», «Ахмат» и «Крылья Советов» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу

«Уфа», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу по итогам заключительных матчей группового этапа турнира.

«Крылья Советов» на своём поле разгромили волгоградский «Ротор» со счётом 3:0 и, набрав шесть очков, заняли первое место в группе 7.

«Ахмат» на выезде в серии пенальти взял верх над ярославским «Шинником» — 1:1 (4:3). Грозненская команда, набрав шесть очков, стала победителем группы 6.

«Уфа» на выезде разгромила «Чертаново» со счётом 4:0 и стала победителем группы 4, также набрав шесть очков.

Ранее сообщалось, что «Химки», «Тамбов» и «Сочи» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу.