«Уфа», «Ахмат» и «Крылья Советов» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу

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«Уфа», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу по итогам заключительных матчей группового этапа турнира.
«Уфа», «Ахмат» и «Крылья Советов» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу
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«Крылья Советов» на своём поле разгромили волгоградский «Ротор» со счётом 3:0 и, набрав шесть очков, заняли первое место в группе 7.

«Ахмат» на выезде в серии пенальти взял верх над ярославским «Шинником» — 1:1 (4:3). Грозненская команда, набрав шесть очков, стала победителем группы 6.

«Уфа» на выезде разгромила «Чертаново» со счётом 4:0 и стала победителем группы 4, также набрав шесть очков.

Ранее сообщалось, что «Химки», «Тамбов» и «Сочи» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу.

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