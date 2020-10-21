«Химки», «Тамбов» и «Сочи» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу

Короткая ссылка
Подмосковные «Химки», «Тамбов» и «Сочи» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу по итогам заключительных матчей группового этапа турнира.
«Химки», «Тамбов» и «Сочи» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Химки» на выезде в серии пенальти одержали победу над «Нижним Новгородом» — 1:1 (10:9). Подмосковный клуб набрал шесть очков и занял первое место в группе 5.

«Тамбов» на выезде обыграл брянское «Динамо» со счётом 2:0 и, набрав шесть очков, стал победителем группы 10.

«Сочи» на выезде по пенальти победил «Оренбург» — 1:1 (4:2). Такой результат позволил южанам набрать шесть очков и занять первое место в группе 8.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» по пенальти победил «Текстильщик» в Кубке России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить