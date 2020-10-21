Подмосковные «Химки», «Тамбов» и «Сочи» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу по итогам заключительных матчей группового этапа турнира.

«Химки» на выезде в серии пенальти одержали победу над «Нижним Новгородом» — 1:1 (10:9). Подмосковный клуб набрал шесть очков и занял первое место в группе 5.

«Тамбов» на выезде обыграл брянское «Динамо» со счётом 2:0 и, набрав шесть очков, стал победителем группы 10.

«Сочи» на выезде по пенальти победил «Оренбург» — 1:1 (4:2). Такой результат позволил южанам набрать шесть очков и занять первое место в группе 8.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» по пенальти победил «Текстильщик» в Кубке России по футболу.