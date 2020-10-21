Федун — о возможном проведении матчей в Москве без зрителей: главное, чтобы чемпионат не остановили

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал возможное проведение матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве при пустых трибунах.
Федун — о возможном проведении матчей в Москве без зрителей: главное, чтобы чемпионат не остановили
  • РИА Новости

«Коснётся ли это всех? Без понятия, но, скорее всего, да. Видите, в Московской области тоже запретили — что сделаешь, такая статистика заболеваний. Главное, чтобы чемпионат не остановили. Не знаю, оставят ли ложи», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что из-за сложной эпидемиологической ситуации начиная с 13-го тура все московские матчи РПЛ будут проходить при пустых трибунах.

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