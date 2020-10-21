СМИ: Начиная с 13-го тура матчи РПЛ в Москве будут проходить без зрителей

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Начиная с 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) все матчи в Москве будут проходить без зрителей.
СМИ: Начиная с 13-го тура матчи РПЛ в Москве будут проходить без зрителей
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», такое решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.

В рамках 13-го тура в Москве запланирован один матч — между «Спартаком» и «Ростовом».

Отмечается, что московские матчи 12-го тура («Динамо» — «Сочи», «Локомотив» — «Ротор», ЦСКА — «Арсенал») с высокой долей вероятности пройдут со зрителями на трибунах.

Ранее сообщалось, что домашние матчи «Химок» будут проходить без зрителей.

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