Тренер «Ренна» разочарован ничьей с «Краснодаром»

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Главный тренер французского «Ренна» Жюльен Стефан прокомментировал ничейный исход матча с «Краснодаром» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Тренер «Ренна» разочарован ничьей с «Краснодаром»
  • Reuters

«Ничья — это обидный результат, если игроки сделали всё для того, чтобы победить. Мы разочарованы. Мы доминировали на поле, создавали моменты, но вынуждены довольствоваться лишь одним очком. Хоть оно и стало первым для клуба в Лиге чемпионов. Мы надеялись на большее, но возьмём с собой то, что имеем, и продолжим работать», — приводит слова Стефана пресс-служба УЕФА.

«Ренн» на своём поле сыграл вничью с «Краснодаром» — 1:1. Во втором туре французская команда на выезде сыграет с испанской «Севильей».

Ранее сообщалось, что Мурад Мусаев прокомментировал ничью с «Ренном» в Лиге чемпионов.

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