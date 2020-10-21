Мусаев прокомментировал ничью с «Ренном» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничейный исход матча с французским «Ренном» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«С теми трудностями, с которыми мы столкнулись, ничья является хорошим результатом. Первый тайм был достаточно хорошего содержания, концовку немного отдали соперникам. Учитывая, что играли с четырьмя защитниками в составе, я имею в виду два в обороне и два в атаке на флангах, думаю, результат приемлемый. Молодцы. Ещё в Краснодаре на последней тренировке видно было, насколько ребята собраны, сконцентрированы», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ренном» — 1:1. Мусаев не полетел с командой на матч из-за ангины.

Ранее сообщалось, что, по мнению Магомеда-Шапи Сулейманова, дебют «Краснодара» в Лиге чемпионов удался.