Сулейманов считает, что дебют «Краснодара» в Лиге чемпионов удался

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Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал ничейный исход матча с французским «Ренном» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Сулейманов считает, что дебют «Краснодара» в Лиге чемпионов удался
  • Reuters

«Думаю, мы справедливо набрали первое очко в турнире. У нас были потери, на игру вышел не самый оптимальный состав, но каждый бился друг за друга. Перед игрой понимали, что требуется дисциплина, каждый должен оставить на поле все свои силы. Считаю, что вся команда была хороша. Думаю, дебют удался», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Он отметил, что соперник активно поджимал в последние 20 минут, но команде удалось удержать натиск за счёт дисциплины.

«Считаю, что эта ничья как победа. Мы счастливы», — добавил хавбек.

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ренном» — 1:1. 

Ранее сообщалось, что тренер «Краснодара» назвал хорошим результат матча ЛЧ с «Ренном».

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