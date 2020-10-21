Тренер «Краснодара» назвал хорошим результат матча ЛЧ с «Ренном»

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Тренер «Краснодара» Артур Оленин прокомментировал ничейный исход матча с французским «Ренном» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Тренер «Краснодара» назвал хорошим результат матча ЛЧ с «Ренном»
  • Reuters

«Хочу поздравить ребят с хорошей игрой. Результат ничейный, но нам хотелось бы победить. Не могу сказать, что мы недовольны. Результат хороший. Для нас это историческое событие. Мы хотели выступить как можно успешнее, и, наверное, у нас это получилось. Просили ребят быть смелыми, выполнять установку и быть максимально сконцентрированными. Главное было не бояться, получать удовольствие», — приводит слова Оленина пресс-служба УЕФА.

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ренном» — 1:1. Во втором туре «Краснодар» на своём поле примет лондонский «Челси».

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Севилья» сыграли вничью в матче ЛЧ.

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