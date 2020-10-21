Сафонов о ничьей с «Ренном»: в Лиге чемпионов не будет лёгких матчей

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал ничейный исход матча с французским «Ренном» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Сафонов о ничьей с «Ренном»: в Лиге чемпионов не будет лёгких матчей
  • Reuters

«Свою игру оценивать не буду, сначала надо разобрать все. Очень рад, что мы заработали очко, игра была тяжёлой. В Лиге чемпионов не будет лёгких матчей, мы выглядели достойно и могли даже выиграть. Команда освоилась, начинать было тяжело. Многие в Лиге чемпионов играют в первый раз», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Он отметил, что даже затрудняется сказать, кто из его партнёров по команде ранее имел опыт выступлений в Лиге чемпионов.

«Мы распробовали, нам понравилось, и теперь мы готовы дать бой «Челси», — добавил голкипер.

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ренном» — 1:1. 

Ранее сообщалось, что тренер «Краснодара» назвал хорошим результат матча ЛЧ с «Ренном».

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