Сафонов о ничьей с «Ренном»: в Лиге чемпионов не будет лёгких матчей

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал ничейный исход матча с французским «Ренном» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Свою игру оценивать не буду, сначала надо разобрать все. Очень рад, что мы заработали очко, игра была тяжёлой. В Лиге чемпионов не будет лёгких матчей, мы выглядели достойно и могли даже выиграть. Команда освоилась, начинать было тяжело. Многие в Лиге чемпионов играют в первый раз», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Он отметил, что даже затрудняется сказать, кто из его партнёров по команде ранее имел опыт выступлений в Лиге чемпионов.

«Мы распробовали, нам понравилось, и теперь мы готовы дать бой «Челси», — добавил голкипер.

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ренном» — 1:1.

Ранее сообщалось, что тренер «Краснодара» назвал хорошим результат матча ЛЧ с «Ренном».