Ловрен о поражении «Зенита»: это Лига чемпионов, здесь любая ошибка имеет значение

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал поражение своей команды от бельгийского «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы всегда должны смотреть в первую очередь на себя — и должны признать, что всё было хорошо, пока мы не совершили эти две ошибки. То, о чём я уже говорил, — это Лига чемпионов. Здесь любая ошибка имеет значение. И если ты не сконцентрирован до самого последнего момента, то пропускаешь. У нас сегодня было много хороших шансов, но забить не удалось», — приводит слова Ловрена пресс-служба «Зенита».

«Зенит» на своём поле проиграл «Брюгге» со счётом 1:2. Единственный мяч петербургской команды был забит рикошетом от штанги и голкипера соперников после удара Ловрена.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак не считает, что «Зенит» проиграл «Брюгге» из-за недооценки соперника.