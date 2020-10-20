Семак не считает, что «Зенит» проиграл «Брюгге» из-за недооценки соперника

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не считает, что недооценка соперника стала причиной поражения его команды от бельгийского «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Недооценки не было. Футболисты у соперника хоть и молодые, но поигравшие в Лиге чемпионов. Для победы нам не хватило реализации. Допущенные ошибки напрямую повлияли на ход матча», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

«Зенит» на своём поле проиграл «Брюгге» со счётом 1:2, пропустив решающий мяч уже в компенсированное ко второму тайму время.

Ранее Семак высказался о причинах поражения «Зенита» от «Брюгге» в матче ЛЧ.