Семак не считает, что «Зенит» проиграл «Брюгге» из-за недооценки соперника
- Reuters
«Недооценки не было. Футболисты у соперника хоть и молодые, но поигравшие в Лиге чемпионов. Для победы нам не хватило реализации. Допущенные ошибки напрямую повлияли на ход матча», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».
«Зенит» на своём поле проиграл «Брюгге» со счётом 1:2, пропустив решающий мяч уже в компенсированное ко второму тайму время.
Ранее Семак высказался о причинах поражения «Зенита» от «Брюгге» в матче ЛЧ.