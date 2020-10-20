Футболист «Брюгге» де Кетеларе: рад, что забил победный мяч в ворота «Зенита»

Полузащитник бельгийского «Брюгге» Шарль де Кетеларе прокомментировал победу над петербургским «Зенитом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Я был психологически готов выйти на поле. Я ждал этого шанса всю жизнь. Это была просто фантастика. Очень рад, что забил победный гол. Партнёры предоставили мне отличный шанс. Главное, что мы не останавливались и старались атаковать до конца, верили в свои силы. Но было непросто, потому что у «Зенита» при счёте 1:1 тоже было достаточно моментов», — приводит слова де Кетеларе Sport24.

«Брюгге» на выезде одержал победу над «Зенитом» со счётом 2:1. Де Кетеларе забил решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время.

Ранее сообщалось, что тренер «Брюгге» прокомментировал победу над «Зенитом» в матче ЛЧ.