Тренер «Брюгге» прокомментировал победу над «Зенитом» в матче ЛЧ

Главный тренер бельгийского «Брюгге» Филипп Клеман прокомментировал победу своей команды над петербургским «Зенитом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«В первом тайме мы показали хорошую организацию игры. Лишили соперника их козырей. Но нам нужно было создавать больше. После перерыва игра открылась. У каждой из команд были шансы. Мы забили, «Зенит» отыгрался. Мы старались не останавливаться. Я рад, что мы забили второй мяч. Это была не контратака, а хороший командный гол», — приводит слова Клемана Sport24.

Он отметил, что эта победа является очень важной для его клуба.

«Мы знаем бюджеты «Боруссии», «Лацио» и «Зенита» — это другой мир. У нас было сегодня много молодых парней, у которых мало опыта в сравнении с соперником. Это огромный опыт для них — побеждать в таких матчах. А то, как мы победили, придаёт уверенности», — добавил специалист.

«Брюгге» на выезде одержал победу над «Зенитом» со счётом 2:1, забив решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время.

Ранее сообщалось, что Андрей Созин призвал болельщиков не злорадствовать над «Зенитом».