Мостовой считает, что проигрыш «Брюгге» должен стать уроком для «Зенита»

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал поражение петербургского «Зенита» от бельгийского «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Мостовой считает, что проигрыш «Брюгге» должен стать уроком для «Зенита»
  • Reuters

«Поражение «Зенита» в матче «Брюгге» не позор. По игре оценка у «Зенита» — три с минусом, по результату — двойка. Но впереди ещё пять встреч, всё может поменяться. Я ещё вчера говорил, что «Зенит» может не выиграть: часто бывает, что фавориты не выигрывают, гости хотели показать себя, продать подороже. Второй мяч у «Брюгге» получился шикарным», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он отметил, что болельщикам «Зенита» не надо шуметь, что петербургский клуб является фаворитом, как это было перед игрой с «Брюгге».

«Для «Зенита» этот матч должен стать поучительным уроком, хотя раньше этих уроков уже было достаточно», — добавил экс-футболист.

«Зенит» на своём поле проиграл «Брюгге» со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что, по мнению Алексея Игонина, «Зенит» заслужил поражение в матче ЛЧ с «Брюгге».

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