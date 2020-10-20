Перкинс не сможет выступить за сборную России на ЧЕ по велотреку

Двукратный чемпион мира по велогонкам на треке в составе сборной Австралии Шейн Перкинс не сможет выступить за национальную команду России на предстоящем чемпионате Европы 2020 года в болгарском Пловдиве.

По словам личного тренера Перкинса Владимира Хозова, которые передаёт ТАСС, спортсмен не сможет выступить на турнире из-за сложностей с перелётом, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

«Шейн в настоящее время не имеет возможности покинуть Австралию. Следовательно, он не сможет выступить как на чемпионате России, так и на чемпионате Европы», — добавил специалист.

Чемпионат России по велоспорту на треке пройдёт в Санкт-Петербурге с 30 октября по 3 ноября, а чемпионат Европы — с 11 по 15 ноября в Пловдиве.

Ранее сообщалось, что Гонов и Смирнов завоевали золото в мэдисоне на молодёжном ЧЕ по велотреку.