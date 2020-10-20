Макгрегор считает, что выигрывал у Нурмагомедова на момент остановки боя

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил ход поединка с действующим обладателем пояса в лёгком дивизионе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Первый раунд — мой, я пробил его 3:1. Он держался. Второй раунд — его, но я попал несколько раз коленями. В конце раунда ни одной царапины у меня не было. Я выиграл третий раунд и выигрывал в четвёртом до того момента, как бой остановился», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Нурмагомедов одержал победу в том поединке, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде. Бой состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

После поединка россиянин выпрыгнул из клетки, чтобы поквитаться с оскорблявшими его представителями команды Макгрегора, а члены команды россиянина принялись атаковать ирландца.

Ранее Кормье назвал реванш Нурмагомедова с Макгрегором маловероятным.