Кормье считает реванш Нурмагомедова с Макгрегором маловероятным

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье сказал, что обладатель титула в лëгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не хочет проводить реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я на днях говорил с Хабибом. Не думал, что он действительно не хочет боя с Макгрегором. Но после разговора с ним я начинаю понимать, что он и правда не хочет этого реванша. Я не знаю, смогут ли они его заставить. Он просто не хочет снова в этом участвовать. Это слишком много для него, как было в прошлый раз. Этот инцидент в автобусе и весь негатив, сказанный о его религии и семье», — сказал Кормье в интервью Ариэлю Хельвани.

Бой Нурмагомедова с Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Россиянин одержал победу удушающим приëмом. В преддверии поединка россиянин не раз подвергался оскорбительным выпадам со стороны ирландца.

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