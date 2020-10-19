Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о самом невероятном событии в жизни.

«Спорт не будем затрагивать. Почему-то вспомнился сейчас такой случай: у друга сын упал с четвёртого этажа, но с ним ничего не случилось. Вообще ничего, просто встал и пошёл. Это невозможно представить, я потом смотрел, какая там высота. Это же нарушает все законы физики, математики», — сказал Нурмагомедов в эфире Reebok в Instagram.

Бой Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Нурмагомедов признался, что у него никогда не было цели стать лидером мнений.