Жулин рассказал о травме фигуристки Синициной

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Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, рассказал о проблемах с коленом у Синициной.
Жулин рассказал о травме фигуристки Синициной
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Не знаю, восстановится Вика к российскому этапу Гран-при или нет. Никто не знает. Проблема в том, что у неё перегрузка сухожилия, и нагрузки приведут к ещё большей перегрузке, а если недогружать, то пара не будет готова к турниру, а виноват буду я», — цитирует Жулина РИА Новости.

По его словам, он намерен готовить дуэт так, чтобы спортсмены были в форме, а колено Синициной не перегружалось. Для этого он собирается вырабатывать концепцию подготовки совместно с врачами. 

«Виктория готова к этой ситуации с коленом. В прошлом году она испытывала абсолютно всё то же самое, только с другим коленом. Но тогда было всё более грамотно с точки зрения подхода к сезону — ОФП, сборы в Белоруссии, мы ничего не пропускали, кроме 20 дней, а в этом году пропустили четыре месяца, и все болячки и травмы полезли», — сказал Жулин.

Он также подчеркнул, что здоровье его подопечных ему важнее всего.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов пропустят этап Кубка России в Сочи.

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