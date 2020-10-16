Фигуристы Синицина и Кацалапов пропустят этап Кубка России в Сочи

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Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, заявил, что его подопечные пропустят третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи.
Фигуристы Синицина и Кацалапов пропустят этап Кубка России в Сочи
  • РИА Новости

По его словам, это связано с процессом восстановления Синициной после травмы колена.

«Суперстрашного ничего нет, но, так как надо будет дать коленке отдых, на лёд Вика выйдет примерно в середине следующей недели, естественно, мы пропускаем этап в Сочи», — цитирует Жулина РИА Новости.

11 октября пара снялась с этапа КР в Москве. Третий этап Кубка России состоится в период с 23 по 27 октября в Сочи.

Ранее сообщалось, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пропустят третий этап Кубка России в Сочи.

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