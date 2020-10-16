Фигуристы Синицина и Кацалапов пропустят этап Кубка России в Сочи
- РИА Новости
По его словам, это связано с процессом восстановления Синициной после травмы колена.
«Суперстрашного ничего нет, но, так как надо будет дать коленке отдых, на лёд Вика выйдет примерно в середине следующей недели, естественно, мы пропускаем этап в Сочи», — цитирует Жулина РИА Новости.
11 октября пара снялась с этапа КР в Москве. Третий этап Кубка России состоится в период с 23 по 27 октября в Сочи.
Ранее сообщалось, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пропустят третий этап Кубка России в Сочи.