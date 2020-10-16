Фигуристы Бойкова и Козловский пропустят третий этап Кубка России в Сочи
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Накануне соревнований фигуристы прошли тестирование на коронавирус, у партнёра оказался положительный результат.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский являются чемпионами Европы в парном катании.
Третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи состоится без зрителей. Соревнования пройдут с 23 по 27 октября.
Ранее тренер Алиева рассказал о подготовке фигуриста к этапу Кубка России в Сочи.